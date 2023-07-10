10 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları
10 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.30)
2- Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların yankıları takip ediliyor.
(Paris)
SPOR
1- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampta Macaristan'ın Kisvarda takımıyla karşılaşacak.
(Graz/20.30)
2- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.
(St. Petersburg/Grassau/Kranj)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, teklerde dördüncü tur mücadelesiyle sürecek.
(Londra)