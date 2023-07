Bakan Yerlikaya: Şu ana kadar 2 bin 156 ihbar alınmıştır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15'i turuncu, 4'ü sarı kodlu uyarı verdiği illerden olan Bartın'da sel felaketi yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölgeye hareket ederek çalışmalarda bulundu. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz cumartesi günü 15 ilimiz turuncu, 4 ilimiz sarı olmak üzere toplam 19 ilimizde uyarı verdi. Şu an itibariyle 13 ilimizde turuncu uyarı devam etmektedir. Bu illerimiz Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük. Aşırı yağışlar sonucunda uyarı verilen illerimizin tamamında şu ana kadar 2 bin 156 ihbar alınmıştır. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde; emniyet, jandarma, sahil güvenlik, DSİ, Özel İdare, Karayolları, UMKE, Kızılay ve belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı büyük bir hassasiyetle değerlendiriyorlar. Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara tahliye edildiler. AFAD Başkanlığımız tarafından çalışmalara destek olmak üzere bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Bartın ilimizde yaşanan sel ve su baskınıyla ilgili son durumu kısaca paylaşmak istiyorum. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte metrekareye Amasra ilçemizde 183 kilogram, Bartın merkeze 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımızı helikopter, bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı. Bartın ilimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın saat 15.00'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu uyarı devam etmektedir. Çalışmalara destek olmak üzere bölgeye bin 297 personelimiz görev yapmaktadır. Yarın gelecek personellerimizle birlikte birlikte 3 bin 333 rakamına inşallah ulaşacağız. 170 iş makinesi, bir helikopter, 150 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu, bir mobil ikram aracı görevlendirilmiştir. Enerji verilemeyen köylerimize enerji verilebilmesi için ve kapalı olan yolların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir."

"YAĞIŞLARIN BU GECE VE YARIN BARTIN'DA ETKİSİNİ SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR"

Bartın'da yağışların yarın saat 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi beklendiğini hatırlatan Bakan Ali Yerlikaya, şu uyarılarda bulundu:

"Yağışların bu gece ve yarın Bartın'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın saat 15.00'e kadar metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bartın havzasında ve yağış alan diğer havzalara düşen yağışlar depolanarak heyelanın daha da büyümesi önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Zarar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den yarın 30 milyon ödenek valilik hesabına aktarılacaktır. Diğer illerimize de gerekli ödenekler gönderilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri an be an takip ediyor ve talimatlarını alıyoruz. Şu an Adalet Bakanımızla birlikteyiz. Tarım ve Orman Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile birlikte sürekli koordinasyon halindeyiz. Tarım bakan yardımcımız, AFAD Başkanımız ve DSİ Genel Müdürümüz ve hep birlikte bütün arkadaşlarımız buradalar. Kuvvetli yağış alan illerimizde hep uyarıyoruz. Bir kez daha uyarmak ve hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmaları, yüksek yerlerde bulunmaları, zemini düşük kotlu binalarda bulunmamalarını önemle arz ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun diyoruz. Tekrar Bartın başta olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz'deki tüm şehirlerimize, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz."

"BARAJLARIMIZ SEL SULARININ İL MERKEZİNE GELMESİNİ ENGELLİYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hayata geçirilen barajların önemine dikkat çekti. Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen kuvvetli yağışlar ve sel afetleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Tunç, "Bugün öğleden sonra itibariyle Bartın'ın merkezi, ilçe, belde ve köylerinde 200 kilograma varan yağışlar taşkınlara neden oldu. Öncelikle Bartın halkına ve çevre illerimize illerimize, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Sinop, Samsun, Ordu, Kastamonu illerimizdeki meydana gelen taşkınlar nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Can kaybı olmaması Bartın'ımızda bir tesellimiz. Maddi hasarlarımız var. Giderilmesiyle ilgili olarak devletimizin tüm kurumları, İçişleri Bakanımızla birlikte bölgeye hızlı bir şekilde intikal ettik. Yarın da diğer çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için çalışmalar AFAD koordinatörlüğünde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bartın'da Kirazköprü barajımız yüzde 60 doluluk oranıyla Bartın'daki büyük bir afetten il merkezimizi kurtarmış bulunuyor. Henüz daha doluluk oranımız yüzde 60. Kozcağız barajımız doluluk oranı yüzde 15. Henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan bir barajımız. Kışla Barajımız da doluluk oranı yüzde 15. Taşkınların, hasarların büyük bölümü yaka selleri dediğimiz, küçük derelerin taşmasıyla, köylerimizde ve il merkezimizde hasarların oluşmasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

BARTIN'DA 260 KÖYÜN 155'NİN ETKİLENDİĞİNİ AKTARAN BAKAN TUNÇ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Amasra ilçemiz, Kurucaşile ilçemiz, Ulus ilçemiz, Kumluca, Abdipaşa, Hasankadı ve Arıt beldelerimizde de hasarlarımız meydana geldi. Bartın ırmağını besleyen ana kollar var. Buralardaki doluluk oranı yüzde 100. Ulus Çayımız yüzde 100 doluluk oranında. Ama Bartın il merkeze gelmesini barajlarımız engelliyor. Diğer iki çayımızda yüzde 100 doluluk oranında. Yarın da yağışların devam edeceğini meteoroloji bildiriyor. Özellikle Valiliğimizin uyarılarına vatandaşlarımızın dikkat etmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. AFAD Başkanımız sel anından itibaren ilimize intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız helikopterlerle, iş makineleri ve botlarla kurtarıldı. 126 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış oldu. Barınma ile ilgili problemimiz yok. Bu gece de biz sürekli Valimiz, İçişleri Bakanımız ve devletin tüm kurumlarıyla beraber takip ediyoruz. Komşu illerimizde takibimiz devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket olmadan bu taşkın tehlikesini de atlatırız. Cumhurbaşkanımız bölgeyi anbean takip ediyor. İçişleri Bakanımızı birkaç kez arayarak durumun nasıl olduğu bilgisini aldı. Bu anlamda da devletin tüm kurumlarının iş başında olduğunu belirtmek istiyorum. Tekrar tüm bölge halkına, Batı ve orta Karadeniz'e geçmiş olsun diyorum. Turuncu uyarılar devam ediyor. İnşallah bundan sonra devam ederse teyakkuz halinde bekleyişimiz devam ediyor. Teyakkuz halinde devam ediyoruz."