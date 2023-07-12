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Üst düzey kamu görevlerine atanma şartları

375 sayılı KHK'nın ek 35 inci maddesinde üst düzey kamu görevlerine atanacakların atanma şartları, görevden alınma durumunda atanacağı kadro veya pozisyonlar, bunların mali hakları düzenlenmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 00:10, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 08:58
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Üst düzey kamu görevlerine atanma şartları

Söz konusu hükümler Kanun yazma tekniğinde sistematik şekilde düzenlenme kuralına uygun olmadığından her bir fıkra, her bir bent, her bir satırın ayrıca incelenip açıklama yapılması ve atıfta bulunulan veya bağlantılı olduğu cümlelerin tekrar tekrar gözden geçirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Burada da bir önceki yazımızda olduğu gibi 375 sayılı KHK'nın bazı hükümleri irdelenecek olup diğer kısımlar ayrıca açıklanacaktır.

375 sayılı KHK'nın ek 35 inci maddesinin birinci fıkrasında,

"Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak gerekir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde 3 sayılı CBK' ya atıf yapılmıştır. Bahsedilen CBK' nın ilgili hükmü incelendiğinde, bu CBK' ya ekli (I) sayılı cetvele ve ekli (II) sayılı cetvele atanma konusunda farklılıklar bulunmaktadır.

-Ekli (I) sayılı cetvelde Bakan Yardımcıları, SGK Başkanı, Büyükelçiler, TÜİK Başkanı, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanları gibi üst düzey unvanlardan Cumhurbaşkanı Kararıyla atananlar hükme bağlanmıştır. Bu unvanlara atanabilmek için aranan şartlar:

v 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

v En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

v Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Ekli (I) sayılı cetveldeki unvanlara atanabilmek için sadece kamuda çalışmak değil özel sektörde, serbest çalışma veya uluslararası kuruluşlarda çalışma şartı da aranmaktadır. Ancak kamu dışındaki sektörlerde çalışma şartının yerine gelmesi için sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmak gerekmektedir.

-Ekli (II) sayılı cetvel incelendiğinde ise bu unvanlara, Bakanlık Daire Başkanları, I. Hukuk Müşavirleri, ÇASGEM Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, Vali Yardımcıları, Bakanlık İl Müdürleri, Bölge Müdürleri, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Vergi Dairesi Başkanları gibi Cumhurbaşkanı onayıyla atananlar örnek verilebilir. Bu unvanlara atanabilmek için aranan şartlar:

v a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

v b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

v c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.

Ekli (II)sayılı cetvelde yer alan unvanlara atanmak için sadece kamuda çalışma şartı aranmış ancak istisna olarak il ve bölge müdürü ile KİT Y.K. üyeliklerine atanmada kamuda, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde veya serbest olarak çalışmanın da şartlar arasında sayıldığı görülmektedir. Bakanlık Daire Başkanlarından kasıt müstakil daire başkanlıklarıdır. Bakanlık İl Müdürlerinden kasıt ise Bakanlığın taşra teşkilatındaki il müdürlükleridir. Bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşlarının il müdürlükleri bu kapsamda değildir.

Ayrıca, ayrıksı olarak yurtdışı daimi görevlere atanma, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesindeki istisnai memuriyetlere atanma, rektörlüklere, mesleğe özel yarışma sınavıyla girilen görevlere atanma, TUBİTAK Y.K. üyeliklerine atanma, Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılıkları ve Y.K. üyeliklerine atanma ve Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda da ayrı hükümler belirtilmiştir.

Atanma şartlarından olan 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartlar ise şunlardır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek) akıl hastalığı bulunmamak.

375 sayılı KHK'nın ek 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

"Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, dört yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Üst kademe kamu yöneticiliğine atanmada atanma usulüne göre dört yıllık yükseköğrenim gördükten sonra çeşitli sektörlerde geçen sürelerin tamamının dikkate alınacağı da belirtilmiştir.

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