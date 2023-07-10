Düzce Valiliğinden engelliler ile hamile kamu çalışanlarına 'sel' izni
Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 07:06, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 07:05
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.
Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.