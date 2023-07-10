Zonguldak'ın iki ilçesinde hastanelere acil müdahale üniteleri kuruldu

"Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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