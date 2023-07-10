İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'de 550 bin adet sıfır araç satışı yapıldı. Bu yılın ilk yarısında arzda sorun olmazken biriken 500 bin adetlik talebin pazarı 2023 sonunda 1 milyona taşıyacağı ifade ediliyor. Buna karşın bu yılın ilk altı ayında ikinci el araç alım satımında rakamlar çok yüksek. Nitekim Ocak-Haziran 2023 döneminde 7 milyon civarında araç el değiştirdi.

İKİ YILDA İKİYE KATLANDI



Ocak-Haziran 2021'de Türkiye'de 3 milyon 560 bin 45 ikinci el araç alımı satımı yapılırken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4 milyon 389 bin 588'e çıkmıştı. Bu yılık isi tam bir fırsatçı furyası var bu alanda. Bu yılki rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59, 2021'in aynı dönemine göre ise yüzde 96 artış gösterdi. İkinci el araç satışlarındaki aşırı yükseliş özellikle binek otomobil fiyatların şişirilmesine neden oluyor.

30 BİN ARACIN FİYATI SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ



Piyasada fırsatçıların ve stokçunun elinde bulunan 30 bin civarındaki sıfır kilometre aracın fiyatının alınan önlemlerin ardından liste fiyatının altına düştüğü görülüyor. Normal seyrine dönen fiyatlar için otomotiv sektörü uzmanları daha da düşeceğini belirterek, sıfır araç ile ikinci el araç arasındaki makasın yüzde 20 civarında olması gerektiğinin altını çiziyor.

TİCARET BAKANLIĞI SIKI TAKİPTE



Otomotivdeki arz talep dengesizliğini bitirmeye kararlı olan Ticaret Bakanlığı, stokçu ve fırsatçının yasaları delmeye yönelik türlü hilelerine anında önlem alarak piyasaya düzen vermeye çalışıyor. 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesiyle atılan adımın yanı sıra galeriler ile stokçulara da yaptırım uygulayan bakanlık ikinci el araç piyasasındaki yüksek fiyatlara da çıkardığı önlem niteliğindeki yasal düzenlemelerle dengeyi sağlamadaki kararlılığını ortaya koyuyor.

KİLOMETRE VE FİYAT HİLESİ AZALDI



İkinci el araç satış platformlarındaki on binlerce aldatıcı ve düzenlemeye aykırı otomobil ilanı Ticaret Bakanlığı'nın hamleleriyle sıfıra yakın hale geldi. 300 bin liralık cezai yaptırımın etkisini gösterdiği otomobil piyasasındaki bu hamleyle fiyatlar sıfır araçların altına inerken, dolaylı olarak yüzde 20'ye yakın şişik fiyatların da önüne geçmiş oldu. Balon etkisinin kırıldığı ikinci el piyasasında fırsatçılar ise türlü hilelere başvurmaktan geri durmazken, bakanlık yeni hilelere karşı teyakkuz halinde.

Elden para alma hilesine dikkat



Bakanlığın düzenlemesinin ardından internette yazılan fiyatların üstündeki parayı elden almaya yönelik girişimlerde bulunan fırsatçılara karşı noterler aracılığıyla önlem alınacağı ifade ediliyor. Örneğin; 1 milyon lira fiyat biçilen ve internetteki ilanda bu şekilde yayınlanan bir araç için fırsatçılar bu rakamın üzerindeki miktarı yani sıfır aracın liste fiyatını geçen rakamı ise elden talep ediyor. Bunun takibinin noter sistemi üzerinden takip edilebileceğini belirten bakanlık, bu hilenin de aynı diğer hileler kapsamında değerlendirilerek 300 bin lira cezai yaptırım uygulanacağını beyan ediyor.

Şuayip Alabay