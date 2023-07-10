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Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak

Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Zamlarla ilgili torba teklif salı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. Ek bütçe teklifi de salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelecek. Her iki düzenlemenin 15 Temmuz'dan yani Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 08:25, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 08:19
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Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak

Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya giriyor.

Haftalık çalışmasına 11 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul'da 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Emeklilere yüzde 25 zam

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak.

COVID-19 hastalığının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak.

31 Temmuz itibarıyla COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

Bütçe Kanunu görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 11 Temmuz Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.

Teklifin yasalaşmasıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödeneğin ilgili kamu idare bütçelerine eklenmesi öngörülüyor.

Uluslararası anlaşmalara dair kanun tekliflerinin de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Dilekçe Komisyonu ise sözcü seçimi için toplanacak.

Grup toplantıları yapılacak

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Gazi Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma törenleri de düzenlenecek.

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