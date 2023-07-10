Hakaret ettiği kişi savcı çıktı: 4 yıla kadar hapisle yargılanacak

Olay, 31 Ocak 2023'te akşam saat 18.45 sıralarında Balçova ilçesi Bahçelerarası Mahallesi Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi üzeri İstinye AVM karşısında meydana geldi. İnşaat işçisi Eminağa Türkmen (54) 35 ACA 515 plakalı aracıyla ilerlerken, tramvay durağının bulunduğu yolda yaya olarak yürüyen İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'a arkadan yüksek sesle bağırdı.

İddiaya göre, Türkmen Yılmaz'a, "Niye yoldan yürüyorsun? Kaldırıma çıksana" diye seslendi. Yılmaz da arkasını dönüp baktığında, Türkmen bu kez de, "Senin iyiliğin için söylüyorum. Böyle yürürsen çarparlar" dedi. Ayhan Yılmaz da acelesi olduğu için konuyu uzatmamak adına Türkmen'e kendisiyle uğraşmamasını ve yoluna gitmesini söyledi. Bu kez daha çok sinirlenen Türkmen, aracın yan koltuğundaki kızı 'baba lütfen yapma. Ne olur gidelim' demesine karşın tacizini sürdürdü.

Ayhan Yılmaz, Türkmen'in aracının fotoğrafını çekince tartışma giderek büyüdü. Aracıyla tekrar Cumhuriyet Savcısı olduğunu bilmediği Ayhan Yılmaz'ın yanına gelen Türkmen, "Sizi vurmak lazım. Hayvan oğlu havyan" diyerek tehdit ve hakarette bulunarak uzaklaştı. Olay anı İstinye AVM'nin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

TEHDİT VE HAKARETTEN DAVA AÇILDI



Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, polise giderek araç sürücüsü Eminağa Türkmen'den şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler alındı, olayın tanıkları dinlendi ve güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Sanık Eminağa Türkmen hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Türkmen'in 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplanda 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



İddianamede, sanık Eminağa Türkmen'in Ayhan Yılmaz'a yönelik 'sizi vurmak lazım hayvanoğlu hayvan" şeklindeki onur ve saygınlığı rencide edecek tarzda küçük düşürücü ve tehdit niteliğinde sözler söylediği belirtildi. Türkmen ile Yılmaz'ın olay öncesi birbirlerini tanımadıkları ve bu nedenle Yılmaz'ın Türkmen'e yönelik bir suç isnat etmesini gerektirecek bir durum olmadığı, sanığın inkara dayalı beyanlarına itibar edilmediği, tehdit ve hakaret suçlarını işlediğinin ifadeler, tanık beyanları ve güvenlik kamera görüntülerinden anlaşıldığı vurgulandı. Sanık Türkmen önümüzdeki günlerde İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ceyhan TORLAK