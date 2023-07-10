Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre; Un ve asgari ücretteki yüzde 34 zammı gerekçe gösteren bazı fırınların, resmi fiyat tebliği gelmeden ekmek fiyatlarını 8-10 liraya çıkması, denetimleri ve tartışmaları beraberinde getirdi.

İstanbul'da 200 gramı 5 liradan satıldığı açıklanan ekmeği, zamlı sattığı tespit edilen 116 fırına ceza kesilirken, ekmek üreticileri, İstanbul'da 240 gram ekmeğin 6 liradan satıldığını, ancak asgari ücret ve yüzde 60 artan un fiyatlarıyla güncellenen yeni ekmek tarifesinin bir an önce açıklanmasını istedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte tarife dışı fiyat uygulamalarının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan un ve işçilik fiyatlarının arttığına işaret eden Balcı, esnafın hak ettiği fiyatın da biran önce verilmesi çağrısında bulundu.

Unda fiyat desteğinin haziran başı itibarıyla sona ermesinin işletme maliyetlerini yüzde 50 artırdığına işaret eden Balcı, "10 Temmuz'a geldik, un pahalı alınıyor. İşçilikte de artış söz konusu. Ekmekte yüzde 33 işçilik, kalanı işletme giderleri. O nedenle maliyeti kurtaracak fiyat tarifesi bekletilmeden verilmeli" diye konuştu.

200 gram ekmek 7 lira olsun talebi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak ilgili odalar ve valilikle görüştüklerini açıklayan Halil İbrahim Balcı, "Şu anda 200 gram ekmeğin 7 lira olması gerekir diye düşünüyorum ya da 210 gramı 7,5 lira. O zamanda kilosu 35-35,5 liraya geliyor. İstanbul Valimiz ile bayramdan önceki hafta görüştük. İnşallah bu hafta içinde olumsuzluklar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Bir çuval unun fiyatı yüzde 60 oranında arttı

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli ise, İstanbul'da sendikalarına bağlı fırınlarda 240 gram ekmek fiyatının 6 liradan satıldığını söyledi.

Ekmekte fiyat sabitlemesi olduğunu, ancak değirmenlere 31 Mayıs 2023 itibarıyla 50 kiloluk bir çuval unu 350 liradan tahsis etme uygulamasının kaldırıldığını açıklayan Keçeli, "Şimdi bir çuval un 580- 600 lira bandında. Geçen yıl bir çuval un 180-200 liradan satılıyordu" dedi. Keçeli, "Ekmek tarifesinin, güncellenen asgari ücret ve un fiyatlarıyla bir an önce açıklanması lazım" çağrısı yaptı.

Ekmekte sabit fiyat uygulaması olduğuna da dikkati çeken Keçeli, zarar eden bazı fırınların sektörden çekilmeye başladığını dile getirerek, "Enerji maliyeti yüzde 160 arttı. 450-500 liralık enerji faturası 1,200 liralara kadar çıktı. Bir sürü fırın zarar ediyor, devrediyor. Fırıncı devamlı tedarikçiye, mayacıya borçlanıyor. Farkı nasıl karşılasın? Bu senede devreden fırınlarda yüzde 25 artış var" diye konuştu.

İstanbul'da ekmek 5 lira

Fiyat artışları üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, İstanbul'da ekmek fiyatının 5 liradan satıldığını açıklarken, fiyat denetimi yapılan 205 fırından 116'sının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığının tespiti üzerine cezai işlem uygulandığını duyurdu.