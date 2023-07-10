Adalet Bakanlığı promosyon sözleşmesi güncellenmelidir

Adalet Bakanlığı'nın taşra ve merkez teşkilatında görevli yargı personeliyle hakim ve savcıların maaşlarının hangi banka aracılığıyla ödeneceğine ilişkin 2022 yılında ihale yapılmış ve sonuçlanan ihalede en yüksek promosyon miktarını Türkiye Vakıflar Bankası verdiğinden üç yıl boyunca maaş ödemelerinin Türkiye Vakıflar Bankası vasıtasıyla yapılacağı ve tüm personele 25.000,00-TL ödeme yapılacağı üzerinde mutabık kalınmıştır.

2 Ağustos 2022 tarihinde Memurlar.Net'te yayımlanan (https://www.memurlar.net/haber/1036751/adalet-bakanliginda-promosyon-sozlesmesi-hakkaniyetli-yapilmali.html) haberimizde; Adalet Bakanlığı'nın promosyon anlaşması yaparken üzerinde durması gereken hususlar irdelenmiştir. Yine o haberimizde promosyon anlaşması yapılırken Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortamın göz önünde bulundurulması hususuna değinilmiştir.

Gelinen aşamada; Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda çalışanların aylık kazanımları her geçen gün erimiştir, artan enflasyon ile birlikte çalışanların maaşları da enflasyona paralel olarak artmış ancak anlaşma yapılan banka olan Türkiye Vakıflar Bankası, Adalet Bakanlığı ile anlaşma yapılırken hesaplanan maaş oranına göre promosyon ödemesi yaptığından, yıllar itibarıyla maaşlara gelen zamları promosyon anlaşmasının paydaşlarına ek promosyon ödemesi yapmamıştır.

2022 yılında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında promosyon anlaşması yapılırken yardımcı yargı personelinin maaşları ortalama 8.000,00-TL ile 10.000,00-TL arasındaydı. Günün sonunda 15 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yardımcı yargı personelinin alacağı maaşlar ortalama 22.000,00-28.000,00-TL arasında olacaktır. Hakim ve Savcıların maaşları ise daha yüksek olacaktır. Hal böyle olunca, çalışanların maaşlarına gelen zamlardan dolayı bankalar bu paraları uhdesinde bulundurduğunda daha fazla gelir elde edecektir. Elde edilen bu gelirin tek taraflı olarak Vakıflar Bankasına bırakılması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Buradan hareketle; Adalet Bakanlığı tarafından çalışanların maaşlarına gelen zamlardan dolayı Türkiye Vakıflar Bankası'nın maaşları, ödeme gününe kadar uhdesinde tutmasından kaynaklanan bazı mali kazanımlar elde ettiği hususu göz önünde bulundurularak Türkiye Vakıflar Bankası ile ek protokol yapılmalı ve yardımcı yargı personeli ile hakim ve savcıların maaşları oranında ek promosyon ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır.



Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.



ÇOTANAK

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