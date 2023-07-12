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5510 kapsamında memur kadrosuna geçmek, EYT kapsamından çıkarır mı?

5510 kapsamında memur kadrosuna geçmek, EYT kapsamından çıkarır mı?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 09:22
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5510 kapsamında memur kadrosuna geçmek, EYT kapsamından çıkarır mı?

2008 Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesi, emeklilik şartları bakımından önceki hükümler uygulanır ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK kayıtlı çalışmaları olanlar da çalışma statülerine bakılmaksızın EYT kapsamına girerler.

Soru: 01.02.1997 ssk girişliyim. 23.05.2002 yılına kadar 563 günüm var. Bugüne kadar toplam 6700 gün primim var. 15 Mart 2007'de kamuda işçi olarak işe başladım. 10 Mart 2014'te özelleştirme sonucunda başka bir kuruma geçici işçi olarak geçtim. 2 Nisan 2018'de 657/4B Sözleşmeli memur oldum. 2023 Şubat ayına kadar bütün primlerim 4A Sigorta kolu üzerinden yatırıldı. 26 Ocak 2023'te çıkarılan kanunla sözleşmeli memura 4A kadrosu verildi. Şimdi kadroya geçersem Emekli sandığına geçmiş oluyorum. Şimdi sorum şu olacak;

1. Mevcut durumda 56 yaş 5825 prim gün ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emekli olabiliyorum. Ayrıca EYT çıkarsa ondan da faydalanabiliyorum. Emekli sandığına geçersem EYT hakkım saklı kalır mı?

2. Emekli sandığı, daha önce başka yerlerde yatırılan prim yılı kadar geriye atıp ordan başlatıyormuş. Bu durumda 19 yıla yakın primim var ve 2004 başlangıç yıl olarak mı kabul edilecek?

3. Son 3,5 yıl prim nerede çok ise oradan emekli olunur deniliyor. Bu durumda emekli sandığında çalışıp 3,5 yıldan önce emekli olmak istersem girişim yine geri çekilir mi? Kısaca demek istediğim şu; Emekli sandığına geçtiğim ilk günden itibaren mi eski hizmetlerim yıl olarak geri çekilecek yoksa 3,5 yıldan sonra mı?

Cevaplarsanız çok sevinirim. Kadroya geçtikten sonra eyt çıkarsa ve faydalanamazsam üzülürüm. Bir çok yere sordum ama tatmin edici bir cevap alamadım. İlgilenip cevap verirseniz çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve çalışma statüsü ve bu statü esas alınarak aylık bağlanma şartında son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün, yani son 3,5 yıl hizmet kuralı aranır.
8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için emeklilik şartları, kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 tam hizmet yıldır ve emeklilik yaş şartı aranır. Emeklilik yaş şartının hesabı da 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmete bakılır, işçi, memur, esnaf fark etmeksizin ilk çalışma tarihine bakılmaz. (EYT çıktığında sadece hizmet esas alınır.)

Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınızı cevaben değerlendirmelerimiz:

Soru 1. Mevcut durumda 56 yaş 5825 prim gün ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emekli olabiliyorum. Ayrıca EYT çıkarsa ondan da faydalanabiliyorum. Emekli sandığına geçersem EYT hakkım saklı kalır mı?

Cevap 1- Mevcut EYT kanun teklifinden anladığımız, memur statüsüne geçmiş olsanız dahi 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmalarınız olduğundan EYT kapsamına dahil olduğunuzu, bu durumda sadece 25 hizmet yılınızı (işçi, memur toplamı) tamamladığınızda talep etmeniz halinde emekli olabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

Soru 2. Emekli sandığı, daha önce başka yerlerde yatırılan prim yılı kadar geriye atıp oradan başlatıyormuş. Bu durumda 19 yıla yakın primim var ve 2004 başlangıç yıl olarak mı kabul edilecek?
Cevap 2- Bu talebinizden anladığımız intibak işlemine yönelik olmaktadır. İntibak işlemi hizmet toplamı ile farklı bir işlemdir ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Bu durumda başlangıç yılı olarak kabul edilmez. Derece ve kademe işlemlerinde toplam hizmet esas alınır. Çalışma statüsüne göre kazanılmış hak aylık derecesi esasları dikkate alınarak uygulanır.

Soru 3. Son 3,5 yıl prim nerede çok ise oradan emekli olunur deniliyor. Bu durumda emekli sandığında çalışıp 3,5 yıldan önce emekli olmak istersem girişim yine geri çekilir mi? Kısaca demek istediğim şu; Emekli sandığına geçtiğim ilk günden itibaren mi eski hizmetlerim yıl olarak geri çekilecek yoksa 3,5 yıldan sonra mı?

Cevap 3- Memurluğa geçtikten sonra 3,5 yıl, yani 1260 gün veya daha fazla çalışmadan emekli olmanız halinde memur statüsünden emeklilik işleminiz olmaz, işçi statüsünden emeklilik işleminiz olur. Memurlukta 3,5 yıl veya daha fazla çalışırsanız memur statüsünden emeklilik işleminiz olur. Hizmetlerin geri çekilmesi söz konusu olmaz, son 7 yıl hizmet kuralı süre olarak işlemez, son 7 yıl SGK primleri ödenmiş hizmetlere göre hesaplanır.

Not: Verdiğiniz bilgilere ve taleplerinize göre değerlendirmelerimiz bu şekilde olmaktadır. Tavsiyemiz bu konularla ilgili Kurumunuzun ilgili birimiyle görüşmenizde fayda olacağını da belirtmek isteriz.

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