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Vergi ve Harç zamlarının nedeni Kahramanmaraş Depremleri mi?

Hürriyet gazetesinin yazarlarından Hande Fırat, son günlerde ardı ardına gerçekleşen vergi ve harç zamlarının sebebi olarak 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini örnek gösterdi. Fırat, "Devlet şu anda kaynaklarını kullanıyor ancak 100 milyar dolarlık bir maliyeti sadece kendi kaynaklarıyla karşılayabilen sayılı ülkeler dünyada vardır" şeklinde ifadelerde bulundu.

Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 09:17, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 09:22
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Vergi ve Harç zamlarının nedeni Kahramanmaraş Depremleri mi?

Fırat, "Alınan kararlar, atılan adımlar hayatımızı zorlaştırsa da kısa ve ortada vadede bazı olumlu sonuçları da beraberinde getirecek. Alınan kararların önemli bir bölümü cari açığı azaltmada etkili olacak" dedi.

Fırat, şunları kaydetti:

"Bakın mesela, cumartesi akşamı itibarıyla 472 bin yolcunun beraberinde getirdiği cep telefonu için ödenen harç miktarı 2.9 milyar lira. Bundan sonra telefon için harcın tutarı 20 bin lira olunca o kadar çok telefon gelmeyecektir.

- Ülkeden döviz çıkışına neden olacak uygulamaların zorlaştırılmasını bu çerçevede düşünmek gerekiyor.

- Cari açığın düşürülmesi artık kritik öneme sahip.

- Bununla birlikte enflasyonun düşürülmesi, ülke riskinin aşağı gelmesi gibi sonuçları da göreceğimize inanıyorum.

- Bu kararların sonuçlarından biri de uluslararası kredi derecelendirme kuruşlarının not artışları olacaktır. Bu ise yurtdışından kaynakların Türkiye'ye daha kolay gelmesi ve yatırımları çekmesi açısından önemli bir gelişme olacak.

Sanmayın ki hükümet sadece vergileri, harçları artırıyor, sadece vatandaştan para istiyor. Görüştüğüm yetkililer, sadece gelir artırıcı değil gider kısıcı tasarruf tedbiri adımlarının da kısa sürede duyurulacağını söylüyor. Yani devlet, vatandaşından istediği fedakarlığı kendisi de yapacak."

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