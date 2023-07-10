Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı

Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.

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