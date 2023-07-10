Terör örgütünün Zap'taki sözde muhabere sorumlusu etkisiz hale getirildi

Söz konusu iki teröristin, geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı da aramalarda ele geçirildi.

Teröristin, geçen sene etkisiz hale getirilen "Siyabend" kod adlı sözde Zap bölge sorumlusunun yakınındaki isimlerden "Şerzan Mava" kod adlı terörist Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Terörist Yüksel'in, bölgedeki haberleşmeyi sağlayan, sözde muhabere sorumlusu olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist tespit etti.

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