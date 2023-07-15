25 yıldan fazla hizmeti olanlar için kıdem aylığı gösterge rakamı artırılmalı





Devlet Memurlarının azami yükselebileceği derece ve kademe 1 inci derece ve 4 üncü kademe olmakta ve bu derece ve kademeye yükselip de emekli olacakları tarihe kadar uzunca bir süre görev yapan memurlar bulunmaktadır, ancak bu durum kişilerin hizmet yılları 25 yıldan çok fazla olmasına rağmen artı bir gelire yol açmamakta, aksine prim kesintileri emekli olacakları tarihe kadar da yüksek ödenmektedir.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Emeklilikte derece, kademe, ek gösterge, görev unvanının önemli olduğu kesim 5434'e tabi memurlar olduğu için, değerlendirmelerimizi 5434'e tabi memurlar yönüyle yapmaktayız. Sadece emekli ikramiyesi için de 5510'a tabi memurlar için de önemli olmaktadır.



Emekli ikramiyesi ve emekli aylık hesap edilmesi nasıl olur? konusunda değerlendirmelerimiz sitemizde bulunmakta ( https://www.memurlar.net/haber/147064/), bu değerlendirmelerimizde emekli aylık ve emekli ikramiyesinde kullanılan kalemlerin memurun bulunmuş olduğu -Derece ve kademesi ve bunun 657 sayılı Kanunda bulunan gösterge rakamı, -Ek göstergesi, -Taban Aylığı, -Kıdem Aylığı, -Tazminat Oranı (Özel hizmet aylığı) ve güncel Memur Maaş Katsayısı olduğunu belirtmiştik.



Bu unsurlar üzerinden hesaplama sistemine göre yapılan hesaplamalarda toplam tutar bulunur, yani bu tutarlar memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerini belirleyen ve aynı zamanda memurun emekli ikramiyesinde esas alınan brüt tutar olur.

Brüt tutar üzerinden memurun çalıştığı süreye göre de emekli aylık tutarı bulunur.

Bu kalemlerin içinde yer alan KIDEM AYLIĞI GÖSTERGE rakamı 1989 yılında ilk defa emekli aylık ve ikramiye hesabında uygulanmış ve rakam 15 olarak belirlenmiş, 1995 yılından itibaren de rakam 20 GÖSTERGE rakamına yükseltilmiş ve bugün için her yıl için 20 GÖSTERGE RAKAMI karşılığı kıdem aylığı hesaplanmakta, ANCAK, 25 ve daha fazla hizmet yılı olanlar için ise gösterge rakamı 500 rakamında SABİT BIRAKILMIŞTIR.

Kıdem Aylığı hesaplanma şekli?

2023 ilk yarı yılı için uygulanan memur maaş katsayısı esas alındığında;

Kıdem aylığı tutarı : 20 gösterge x 0,433684 Memur maaş katsayısı x 1 = 8,67 TL. Bir yıl kıdemi olan için,

20 x 0,0433684 x 2 = 17,34 TL. İki yıl kıdemi olan için, her yıl artıkça kıdem aylığı tutarı da bu şekilde hesaplamada artmaktadır. Kıdem aylığı tutarı 25 yıl ve daha fazla hizmet sürelerinde aynı olmaktadır. Bu süreler için 500 x 0,433684 = 216,84 TL. olmaktadır.



Örnek;

1 inci derece 4 üncü kademeye gelmiş 2800 ek göstergeli memur 25 yıldan emekli olduğunda alacağı emekli aylığı ile emekli ikramiyesi tutarı şöyle olmaktadır,

9649 TL. Emekli Aylığı,

309,292 TL. Emekli İkramiyesi,

Aynı kişi, 25 yıl hizmet değil de 30 yıl hizmetten sonra emekli olduğunda alacağı emekli aylığı ile emekli ikramiyesi tutarı ise şöyle olmaktadır.

10,293 TL. Emekli Aylığı

371,150 TL. Emekli İkramiyesi Olmaktadır.

Dolayısıyla, KIDEM AYLIĞI gösterge rakamının hem emekli aylığında hem de emekli ikramiyesinde GÖSTERGE RAKAMININ 500 ile sabitlenmesi nedeniyle kayda değer bir katkısı bulunmamaktadır. 25 yıldan fazla olanlar için her zaman 216,84 TL. sabit tutularak bu rakam üzerinden emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabına katılmaktadır. (Ayrıca, bu tutarın hesaplama sonucu tamamı emekli aylığına yansımamakta, emekli aylığı hizmet yılı ile orantılı olarak hesaplanmaktadır)

Bu şekildeki hesaplama sisteminde 1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre, yani 25 yıldan fazla (örnek; 30 35, 40 yıl gibi) görev yapmış bir memurla, kısa süre görev yapmış olan, hizmet yılı da 20 veya 25 yıl olan bir memur için hesaplama sistemini değiştirmemektedir. Yalnızca hizmet süresinin azlığı veya çokluğu Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli aylık ve ikramiye tutarını değiştirmektedir.

Sonuç değerlendirmemiz;

Günümüzde memurlar için sosyal güvenlik alanında yapılan iyileştirmeler kapsamında KIDEM AYLIĞI konusu hiç gündeme gelmemektedir. Temennimiz kıdem aylığı gösterge rakamının hem 25 yıl hizmete kadar olanlar için her yıl için güncellenmesi, hem de 25 YILDAN FAZLA hizmeti olanlar için de her fazla yıl için ilave bir gösterge rakamı artışının sağlanması, yani memur emekli aylık ve tutarlarını kayda değer şekilde artıracak KADEMELİ KIDEM AYLIĞI/EK KIDEM AYALIĞI GÖSTERGE RAKAMININ uygulamaya konulmasının sağlanması,

Veya, 25 yıldan fazla hizmet etmiş olanlar için yine gruplandırma yapılarak ilave ek gösterge rakamının verilmesi,

Sonuçta 1 inci derece 4 üncü kademeye ulaşmış olan ve bu derece ve kademede uzunca bir süre görev yapmış, hizmet yılları da daha fazla olanlar ile hizmet yılları az olup, ¼ derece ve kademeye geldikten hemen sonra emekli olanlar arasında da bir dengenin sağlanmasının, Uygun olacağını değerlendirebiliriz.