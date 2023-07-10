Dolar güne 26,10 TL seviyesinden başladı

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,0625'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,1040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay seyirle 28,5860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,4180'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0950 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.