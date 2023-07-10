Düzce'de sular altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
Düzce'de sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan sanayi sitesi sakinleri, müşterilerinin araçlarını ve dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgeye alıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 11:36, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 11:47
D-100 kara yolu Mergiç ve Çerkez Taşköprü mevkilerinde yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu Düzce Sanayi Sitesi, kentte 2 gün boyunca süren şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu suya gömüldü.
Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, özellikle müşterinin araçlarını ve malzemelerini güvenli alana çıkarmaya başladı.
Belediye ekipleri, çay kenarında yer alan sanayi sitesindeki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada iş yerlerinin sular altında kaldığı sanayi sitesi ve dükkan sahiplerinin tahliye çabaları havadan görüntülendi.