Depremde ölü kaydedilen topoğraf işini kaybetti, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
MSB: 2 asker şehit oldu
MSB: 2 asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Hatay'da buruk diploma sevinci
Hatay'da buruk diploma sevinci
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremde ölü kaydedilen topoğraf işini kaybetti, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "ölü" olarak kaydedilen topoğraf 43 yaşındaki Nureddin Geçim, yaşadığını kanıtlayıp kaybettiği işine geri dönmek istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 12:00, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 12:17
Yazdır
Depremde ölü kaydedilen topoğraf işini kaybetti, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Nureddin Geçim "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde dayısı ve yengesini kaybetti.

Dayısının ölüm belgesini hazırlatırken hastanedeki görevliye kendi T.C. kimlik numarasını veren Geçim, kayıtlara "depremde öldü" olarak geçti.

Her şeyden habersiz dayısının cenazesini defnettikten sonra Ankara'da bir hastanede göz muayenesine giden Geçim, buradaki işlemleri sırasında nüfus kayıtlarında "ölü" olarak yer aldığını öğrendi.

Çalıştığı inşaat firmasındaki işinden de çıkarılan Geçim, akrabasının manavında hem ekmeğini kazanıyor hem de yaşadığını kanıtlamak için nüfus müdürlüğü ve savcılığa yaptığı başvurunun bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

Nüfus kayıt örneği belgesinde 6 Şubat'ta öldüğü belirtilen Geçim, hatanın düzeltilmesini ve ardından "harita oluşturma ve verileri görselleştirmek için bilimsel ölçüm yapma" işi olarak bilinen topoğrafçılığa devam etmeyi amaçlıyor.

- "Depremden bu yana mağdur durumdayım"

Manavda çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Geçim, AA muhabirine, depremde hem yakınlarını hem de kendini kaybettiğini anlattı.

Depremde ölmediğini kanıtlamak için çabaladığını aktaran Geçim, "Depremde dayımı, yengemi kaybettik. Onların cenazelerini hastaneye götürdük. Ölü muayenesi yapıldıktan sonra cenazeyi bana teslim ettiler. Teslim alırken de ismimi ve TC'mi istediler ben de verdim. Daha sonra kayıtlara baktığımızda dayım yaşıyor, ben ölü görünüyorum. Memur arkadaş bir hata yapmış." diye konuştu.

Geçim, ölü olduğunu Ankara'da hastanedeki göz muayenesi işlemleri dolayısıyla öğrendiğini ve şok olduğunu belirtti.

Araştırma yaptığında yanlışlığı fark ettiğini anlatan Geçim, şöyle konuştu:

"Çalıştığım şirketi, ölü göründüğüm için Sosyal Güvenlik Kurumu aramış ve 'ölü adama SGK primi yatırıyorsunuz, ceza yersiniz' dedikleri için onlar da beni işten çıkarttılar. Depremden bu yana mağdur durumdayım. Hiçbir yerde çalışamıyorum. Burada dayım manav işiyle uğraşıyor, ona yardım ediyorum."

Nüfus müdürlüğüne konuyla ilgili gerekli dilekçeleri verdiğini belirten Geçim, şu anda bankaları kullanamadığını, hiçbir iş başvurusu yapamadığını söyledi.

Yaşadığını kanıtladığında doğum günü kutlaması yapmak istediğini dile getiren Geçim, "Tekrar işimde çalışmak istiyorum. Sigortasız bir şekilde yaşıyorum, gelir kaynağımız yok. Bankaları da kullanamıyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber