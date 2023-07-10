Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeri
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
Yemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyor
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
TEİS'ten açıklama: KDV yüzde 10'a yükseltildi, ilaca zam gelecek mi?
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
İşsizlik oranı Mayıs'ta tek haneye indi
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Tarife bekleyen fırıncılar, ekmeğin 7 lira olmasını istiyor
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Ek bütçe, yeni vergiler getirir mi?
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
MSB: 2 asker şehit oldu
MSB: 2 asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Hatay'da buruk diploma sevinci
Hatay'da buruk diploma sevinci
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
Ana sayfaHaberler Terör

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 12:18, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 12:19
Yazdır
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber