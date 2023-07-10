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Sosyal medyada son zamanların en konuşulan transferi: Arda Güler

Sosyal medya ölçümlemelerinde Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler, sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan transferi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 12:25, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 13:34
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Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler'i için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandı. Transferin duyurulmasının ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar rekor etkileşim ve takipçi kazanımı ile neticelendi. Teleskop App tarafından yapılan sosyal medya ölçümlemelerinde, Real Madrid'in tüm dünyaya Arda transferini duyurduğu sosyal medya hesapları 1 milyona yakın takipçi kazanımı, yaklaşık 500 milyon görüntülenmeyle rekor kırdığı rapor edildi.

Real Madrid, transferin ilk gününden itibaren Arda için sosyal medya hesaplarından (Twitter, Instagram, Facebook) toplam 75 gönderi paylaştı. Arda için yapılan paylaşımlar 45 milyonu aşkın etkileşime ulaştı. En fazla etkileşim alan mecra Instagram olurken, Real Madrid'in sosyal medya hesaplarında 1 milyona yakın takipçi artışı yaşandı. Kulüp bu paylaşımlar neticesinde Instagram'da 742 bin 645, Twitter'da 177 bin 432, Facebook'ta 18 bin 920 yeni takipçiye kavuştu.

Twitter'da "#WelcomeArda" hashtagiyle yapılan 31 paylaşımda, 767 bin 172 beğeni, 84 bin 585 retweet ve 12 bin 26 yorum ve 864 bini aşkın etkileşim ile en çok etkileşim alan gönderi oldu. Yapılan paylaşım 68,1 milyon görüntülenme ile rekor kırdı.

37 milyonu aşan etkileşim

Real Madrid Arda için sosyal medya hesabı Instagram'dan 7'si videolu olmak üzere 22 gönderi paylaşıldı. Bu paylaşımlar ile 104 milyonu aşkın bir izlenme oranına erişildi. Yapılan paylaşımlar 37 milyon 274 bin 742 beğeni, 237 bin 161 yorum alarak bir rekora ulaşmıştır. Ayrıca, Arda Güler'in transferi dolayısı ile yapılan paylaşımlar 37 milyon 511 bin 903 milyonu aşan etkileşim alarak bu dönemin en çok etkileşim alan gönderisi oldu.

Real Madrid'in Facebook hesabından yapılan 15 gönderide ise 3 milyon 210 bin 401 beğeni, 89 bin 152 yorum ve 74 bin 669 paylaşım aldı. Paylaşımlardaki videolar 2 milyon 484 bin 889 kez izlendi.

Arda Güler'in transfer sürecinin başlaması ile Real Madrid'in sosyal medya hesabı Youtube'da 7 video paylaşıldı. Paylaşılan videolar 196 bin 347 beğeni, 7 bin 423 yorum ve 2 milyon 696 bin 807 izlenme oranlarına ulaşmıştır.

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