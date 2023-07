İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Doğu Karadeniz'e sel uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, selin vurduğu Bartın'da esnafı gezip hasar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteoroloji tahminlerinin tuttuğunu belirtti. Bartın'da metrekareye 150-200 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Yerlikaya, Bartın Valiliği koordinasyonunda belediyeler, AFAD, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Karayolları, 112, UMKE, Kızılay ve tüm ekiplerin büyük bir hassasiyetle 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlara koştuğunu belirtti.

Bartın'da yaşanan selde 137'ye yakın vatandaşı helikopter, botlar ve iş makineleriyle kurtardıklarını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Arama kurtarma ve hayatın normalleşmesi, iyileşmesini görüyorsunuz. Bütün sel sularının getirmiş olduğu rüsubatın, çamurların temizlenmesiyle ilgili büyük bir gayret var. Toplamda Bartın ilimizde aktif çalışan ve dinlenen yedek her an burada olan arkadaşlarımın sayısı 3 bin 333. 170 iş makinemiz var. Bir helikopterimiz var. 156 aracımız var. Ambulansımız 20, 11 kurtarma botumuz, mobil ikram araçlarımız var. Kıymetli bakanımızla beraber arkadaşlarımızla beraber burada bulunan bütün esnaflarımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onların sabır ve anlayışlarından dolayı minnettarım. Takdire değer gerçekten dile kolay şu an 3 yıldan beri buna benzer aynı zamanlarda aşırı yağışlardan kaynaklanan sel oluyor. Ama gördükleri ve bizim onlara yapmış olduğumuz şu; devlet her zaman yanlarında. Hükümetimiz her zaman yanlarında. Sayın Cumhurbaşkanımız anbean devamlı burayı takip ediyor. Gerek talimatlarını alıyoruz, gerek Sayın Bakanımızla beraber, gerek Bartın'la ilgili, gerekse diğer yerlerdeki çalışmalarla ilgili kendisine bilgilerimizi burada tespitlerimizi arz ediyoruz. Onun geçmiş olsun dileklerimizi dün ilettiğimiz gibi tekrar iletiyoruz" dedi.

"Bilinen bir gerçek var: İklim değişikliği"

"Sadece ülkemizde değil ama tüm dünyada bilinen bir gerçek var: İklim değişikliği" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bakın hükümetimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini bile değiştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Şunu söylemek istiyorum aziz vatandaşlarımıza, bu ismin değişikliği bizim elimizde olan bir şey değil. İklim değişikliğine olumsuz tesir eden davranışlarımızı evet hep beraber bilimin ışığında gözden geçiriyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekten AFAD'la birlikte son derece bilimsel çalışıyor ve zamanında uyarılar yapıyor. Görüyoruz ki, tecrübemiz onu gösteriyor ki, bu uyarılar kuvvetle tutuyor. Ben vatandaşlarımdan şunu istirham ediyorum. Turuncu kot, sarı kot, ne anlama geldiğini artık her birimiz çok iyi biliyoruz. Bu noktada aziz medyamıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten anbean konvansiyonel medya, sosyal medya bunlar duyuruluyor. Dolayısıyla yola çıkacak olanlar yol güzergahını bizden daha iyi biliyorlar ve yol güzergahıyla ilgili ilişkileri mutlaka değerlendirmeleri, evleri, iş yeri ile ilgili geçmiş tecrübeleri ışığında esnafımız, tacirimiz, sanayicimiz ve kıymetli hane sakinlerimiz. Onlar da bu uyarılar ışığında lütfen tedbirli olsun."

"Artık kuvvetli yağış etkisini kaybetti"

Bakan Yerlikaya, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Batı Karadeniz'de yani içinde bulunduğumuz şehirde hamdolsun artık kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Meteoroloji saat 10.00 itibarıyla bize bu uyarıyı verdi. Haberleştik. Orta Karadeniz'de de öğleden sonra saat 15.00'dan itibaren etkisini yitiriyor. Ama buradan Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Bu gece saat 24'e kadar kuvvetli yağış biraz da rakam verelim, metrekare 100 kilogramın üzerinde yağış almayla ilgili tahmin olduğunu belirtmek istiyorum. Yani Batı ve Orta Karadeniz'de bu risk bitti, Orta Karadeniz'de saat 15'ten itibaren gittikçe azaltıyor. Ama Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor sistem. Dolayısıyla Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli kardeşlerimizi, valimizi, belediyelerimizi, illeri uyardık. Orayla da ilgili o ilgili hazırlığımızı yaptık. Ama temennimiz o, her vatandaşımız kendi tedbirlerini kendisi alması yönünde. Dua ediyoruz. Başka can kaybı olmak üzere en ufak bir sıkıntımızın en ufak bir üzüntü verici bir gelişmenin olmasını temenni etmiyoruz."

"Barajlarımızın faydasını görmüş olduk"

Adalet Bakanı Tunç da selden Bartın'ın tüm ilçelerinin etkilendiğini açıkladı. Can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu aktaran Bakan Tunç, "Maddi hasarların giderilmesiyle ilgili olarak çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünden itibaren devletimizin değişik kurumlarına ait arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ettiler. Sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız vardı Bartın'da. 137 vatandaşımız helikopterlerle, botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı mahsur kaldıkları bölgelerden, özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvan kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmişti. Bartın'ımızda bütün ilçelerimizi etkiledi. Amasra, Ulus ve Kurucaşile ilçelerimiz ve bütün beldelerimiz taşkınlarda zarar gördü. Abdipaşa beldemiz, Kozcağız beldemiz, Kumluca ve Hasankadı beldelerimizde hasarlarımız var. Bu hasarların giderilmesiyle ilgili olarak Sayın Bakanımız AFAD koordinasyonunda çalışmaların talimatlarını verdiler. Acil ödenek yardımları belediyelerimize ve İl Özel İdarelerimize yapılarak bu hasarlar giderilmeye devam edecek. Tabii Bartın'ımızın şehir merkezinde önceki sellerdeki gibi büyük bir hasarın oluşmamasının sebebi barajlarımızın inşaatlarının tamamlanmasıydı. Kirazlıköprü Barajı'mızın 66 milyon metreküp su kapasitesi var, bu barajımız dolmadı. Eğer dolmuş olsaydı ve baraj kapasitesini aşan bir su gelmiş olsaydı Allah korusun Bartın'da daha büyük bir zarar ortaya çıkmış olurdu. O nedenle Kirazlıköprü Barajımızın önemi burada ortaya çıkmış oldu. Yine Kışla Barajımız var. Orada da 15 milyon metreküp kapasite var. O barajımız da son akşama kadar doluluk seviyesini korudu. Kozcağız Barajımız da inşa halindeki bir barajımız ama inşa halinde olmasına rağmen o da ilk etapta 15 milyon metreküp suyun tutulmasını sağlayarak şehir merkezine yaklaşık 50-60 milyon metreküp suyun ilave gelmesini önlemiş oldu. Bu ilave su buraya gelmiş olsaydı bugün çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalırdık. Çok şükür barajlarımızın faydasını bu taşkında görmüş olduk" diye konuştu.

Taşkınlar nedeniyle zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanacağını vurgulayan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Batı Karadeniz'de yaşayan illerimizde taşkın nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tarım hasarlarımız da var. Onlar da endişe etmesinler. Tarımla ilgili, seralarımız sele gitti. Bunların zararları karşılanacak. Yeter ki cana bir şey gelmesin. Maddi hasarların karşılanması noktasında özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz oldu. Tekrar geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bu konuda bölge halkına selamlarını iletti ve geçmiş olsun dileklerini iletti."