Kremlin'den açıklama: Putin, Wagner'in lideri ile görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner paralı asker grubu lideri Evgeny Prigojin ile 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 13:43, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 13:45
- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner paralı asker grubu lideri Evgeny Prigojin ile 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı.