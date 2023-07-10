Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek akıllı binalar üreterek kaynak tüketiminin engellendiğini, elektrik, su ve yakıt tasarrufu sağlandığını belirtti.

Bakanlığın ana hizmet binasının 2017'den itibaren enerji verimliliğine uygun hale getirildiğini bildiren Özhaseki, "Bu sayede enerji tüketimimizi azalttık, kamu kaynaklarımızdan tasarruf elde ettik. 2017'den bu yana uygulanan akıllı sistem ile 100 milyon TL'yi aşkın tasarruf sağladık. Karbon salımını azaltarak çevremizin kirlenmesine engel olduk. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yenilenebilir enerji ile ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz bırakacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin paylaştığı videoda, Bakanlık ana hizmet binasının görüntüleri yer aldı.