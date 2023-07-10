Sağlık çalışanına demir bariyerli saldırı davasında karar

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar G.A, Z.A, Ö.Y.A. ve Y.T. katılmazken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 30 Ekim 2021'de merkez Yüreğir ilçesindeki özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan müşteki Emre Gülaşı'nı (27) hastane sekreterinin acil serviste gerginlik çıkaran hasta yakınlarının olduğunu söyleyerek çağırdığını belirtti.

Gülaşı'nın burada ayak bileği kırık bir çocuk gördüğünü, telefonla ortopedi doktorunu arayıp yaralı çocuğun durumunu anlattığını ve doktorun ameliyat olması gerektiğini söylediğini aktaran savcı, çocuğun babası Z.A'nın ücretin 5 bin lira olduğunun kendisine bildirilmesi üzerine anestezi teknikerine küfrettiğini kaydetti.

Savcı, bunun üzerine Z.A'nın diğer sanıkları yanına çağırdığını, burada Emre Gülaşı'na hakaret ve tehditte bulunduklarını, Y.T'nin de müştekiye yumruk attığını, Ö.Y.A'nın ise bekleme şeridinde bulunan demir bariyeri anestezi teknikerinin kafasına vurduğunu anlattı.

Emre Gülaşı'nın Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre kamu görevlisi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan savcı, sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Savunmaları alınan sanık avukatları, mütalaadaki hususları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından sanıklar G.A. ve Z.A'yı 5 yıl 3'er ay, sanık Y.T'yi "kamu görevlisine alenen hakaret", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl 7 ay, sanık Ö.Y.A'yı da "kamu görevlisine alenen hakaret", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

- "Bu tarz caydırıcı cezaların artmasını talep ediyoruz"

Emre Gülaşı'nın avukatı Furkan Salmanlar, duruşmanın ardından AA muhabirine, yargılamanın yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Olay günü sağlık çalışanı müvekkilim ile şahıslar arasında bir tartışma çıkıyor hastanede. Şahıslar önce müvekkilime küfrediyorlar, hakarette bulunup tehdit ediyorlar. Daha sonra şahıslardan birisi bekleme şeridinde bulunan demiri alarak müvekkile vuruyor. Ardından diğer sanık ise müvekkile yumruk atıyor. Yaklaşık 1,5 yıl süren yargılama sonucunda şahıslara çeşitli cezalar verildi. Burada şunun altını çizmek istiyorum; müvekkil özel hastanede çalışan bir sağlık görevlisi olmasına rağmen Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na ek madde uyarınca verilen cezalar yarı oranında artırıldı. Biliyorsunuz ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artmakta. Hatta bazı vatandaşlarımız sağlık çalışanlarını dövmekle övünmekte. Bu yüzden bu tarz caydırıcı cezaların olması bizim açımızdan sevindirici. Bu tarz caydırıcı cezaların artmasını talep ediyoruz."

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir özel hastanede 30 Ekim 2021'de hasta yakınının, nöbetçi idari amiri Emre Gülaşı'na demir yönlendirme bariyeriyle saldırarak başından yaralamasıyla ilgili Ö.Y.A, Z.A, G.A. ve Y.T. hakkında dava açılmıştı.