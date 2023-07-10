Tanju Özcan: Genel Başkan o kadar rahat ki sanki sınıf başkanlığı seçimini kaybetmiş

Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine 30 kilometre kala basın açıklamasında bulundu. Türkiye'nin en büyük beka sorunun CHP Genel Başkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun durması olarak belirten Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sınıf başkanlığını kaybeden bir çocuk kadar rahat olduğunu söyledi.

"75 yaşında Tayyip Erdoğan'ı yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin?"

CHP Genel Merkezine 5 kilometre kala ana kamplarını kuracaklarını söyleyen Tanju Özcan, "Genel Başkan hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Dün gitmiş bir yerde kahveye diyor ki 'hatalarımızdan ders çıkarttık, önümüze bakacağız' yani devam edeceğiz demeye getiriyor. İnsanların yaşı ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama Genel Başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum. Sen 75 yaşında Tayyip Erdoğan'ı yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz. Artık bırakmanın zamanı geldi. İnsanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kalacak. Tekrar Ankara'nın girişinden kendisini uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

"Genel Başkan o kadar rahat ki, sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmemiş de, sınıf başkanlığı seçimini kaybetmiş gibi"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenene Özcan, "Genel Başkan o kadar rahat ki, sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmemiş de, sınıf başkanlığı seçimini kaybetmiş gibi. O kadar rahat. Türkiye'nin gelecek yılını kaybetmemiş de ufak bir şey kaybetmiş gibi rahat" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, 'çık karşıma Bay Kemal' diyen Erdoğan"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediğini söyleyen Özcan, "Daha 1 yıl önce anketlerde insanların yüzde 60'ı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemiyorum diyordu. Ama Erdoğan bizim adayımızı bile belirledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, 'çık karşıma Bay Kemal' diyen Erdoğan bizim adayımızı da belirlemiş oldu" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basiretsiz olduğunu belirten Özcan, "Kardeşim beka sorunu derken neyi kast ediyorsunuz? Sorusunu bile soramadı. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin en büyük beka sorunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır. En büyük beka sorunu budur" dedi.

"Bunun sonuçları ağır olur. Sonuçlarına kendileri katlanırlar"

Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezine geleceği esnada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin de Genel Merkez önünde toplanması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Özcan, "Bu korkunç bir iddia. Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Zaten CHP'li troller, Eren Erdem'den maaş alan trol ordusu harekete geçti soysal medyada. Sanki oraya gidecek insanları engelleyecek bir grupta orada olacakmış gibi. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur. Sonuçlarına kendileri katlanırlar. Kardeşi kardeşin karşısına çıkartmayın.