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Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 15:15, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 15:17
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Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Mayısta istihdamın 63 bin kişi artarak toplam 31 milyon 716 bine yükseldiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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