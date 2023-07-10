EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te

Memurlardan sonra yaklaşık 15 milyon emekliye de refah payı zammı geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Meclis Genel Kurulu'nda. Teklif yarın Genel Kurulda ele alınmaya başlayacak.

Peki yapılacak yüzde 25 zam maaşlara nasıl yansıyacak?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Memur emeklilerinin yüzde 17,55 olan emekli maaşlarına ilave olarak yüzde 6,34 artış da verildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına ise yüzde 19,77'den yüzde 25 olarak artış yapılacağı ifade edildi. Örneğin, emekli maaşı 10 bin lira alıyorsa 12 bin 500 lira olacak. 12 bin lira alıyorsa 15 bin lira olacak. 15 bin lira alıyorsa 18 bin 750 lira olacak.

Düzenlemeden bu sene emekli olanlar da faydalanacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa bu yılın mart ayında çıktı. Bu nedenle EYT kapsamında emekli olacaklar zaten yararlanacaklar. Temmuz ayı ve sonrasında emekli olacaklar da her durumda yapılan bu ilave artıştan yararlanacaklar.