Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği açıklamasını değerlendirdi

Scholz, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak basın toplantısında, "Finlandiya'nın çoktan üye olmasından memnuniyet duyuyorum ve İsveç'i de yakında NATO üyesi yapabileceğimizi umuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından, bunun yakın gelecekte onun perspektifinden de düşünülebilir bir karar olduğuna dair olumlu bir mesaj alıyorum." dedi.

Scholz, İsveç'in NATO'ya güzel uyum sağlayacağını belirterek, "İsveç demokratik bir ülkedir, çok etkin bir ulusal savunmaya sahiptir ve bunu NATO'ya sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde organize etmiştir. İsveç, NATO üyeliği için tüm gereklilikleri yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Alman Başbakan, Avrupa Birliği'nin son zirvesinde AB Komisyonundan, ilişkilerin durumu ve AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini yeniden nasıl geliştirip ilerletebileceği konusunda üye ülkelere rapor sunmasını istendiğini hatırlattı.

Bu arada Scholz, Avustralya ile ham madde için tedarik zincirleri oluşturma konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Anthony Albanese de Avrupa hava sahasının korunmasına destek olmak amacıyla Almanya'daki Rammstein askeri üssüne erken uyarı uçağı Awacs ve 100 asker göndereceklerini belirtti.

Albanese, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Avrupa'daki bir kara savaşının tüm dünyayı etkilediğini, ekonomimizi etkilediğini görüyoruz. Bu nedenle demokratik dünyanın, bir araya gelmesi ve kurallara dayalı düzeni savunmak için tepki vermesi önemlidir." dedi.

Albanese, Almanya'ya 100 adet Boxer zırhlı personel taşıyıcı vereceklerini de bildirdi.