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BİK, internet haber sitelerine verilen ilanlarla ilgili istatistikleri paylaştı

"Basın İlan Kurumu, 1 Nisan ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında internet haber sitelerine 195 milyon 672 bin 980 lira tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımı yaptı. Kurumun görev alanındaki süreli yayınlar ise toplam 511 milyon 7 bin 908 lira tutarında resmi ilan ve reklam yayımladı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 16:37, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 16:30
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BİK, internet haber sitelerine verilen ilanlarla ilgili istatistikleri paylaştı

Basın İlan Kurumu (BİK), 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde internet haber sitelerine 195 milyon 672 bin 980 lira tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımı yapıldığını, kurumun görev alanındaki süreli yayınların ise toplam 511 milyon 7 bin 908 lira tutarında resmi ilan ve reklam yayımladığını bildirdi.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türk basınında, internet haber sitesi çalışanlarının özlük haklarını elde ettiği ve resmi ilan desteğine kavuştuğu önemli bir dönüşümün yaşandığı aktarıldı.

Gazete ve dergilerin yanı sıra internet haber sitelerinin de resmi ilan ve reklam yayımlamaya başlamasıyla basının dijital dönüşüm sürecinde önemli bir aşamaya geçtiğine vurgu yapılan açıklamada, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca mart ayı başından itibaren Kurumun görev alanındaki gazetelere ait internet haber sitelerinden başvurular alınmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 31 Mart 2023'e kadar devam eden başvuru sürecinin, deprem bölgesindeki gazetelere ait internet haber siteleri için 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı anımsatılarak, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren de daha önce Kurumla bağı bulunmayan internet haber sitelerinden başvurular alınmaya başlandığı kaydedildi.

Basın İlan Kurumuna resmi ilan ve reklam yayımlamak üzere 390 internet haber sitesi, sadece reklam yayımlayabilmek için ise 277 internet haber sitesinin başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, böylelikle BİK'in görev alanındaki internet haber sitesi sayısı 667 olurken, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı gazete, dergi ve internet haber sitelerinin sayısı da 2 bin 100'e ulaştığı ifade edildi.

- "3 binden fazla fikir işçisi sektörde yeni iş imkanına kavuştu"

Açıklamada, BİK'in temel görevi olan basının desteklenmesi ve resmi ilan ve reklamların daha fazla kişiye duyurulmasında önemli bir hedefe ulaşıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi.

"Resmi ilan ve reklamların muhataplarına ve kamuoyuna duyurulmasına aracılık ederek basının desteklenmesini sağlayan Basın İlan Kurumu, 1 Nisan ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında internet haber sitelerine 195 milyon 672 bin 980 lira tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımı yaptı. Kurumun görev alanındaki süreli yayınlar ise toplam 511 milyon 7 bin 908 lira tutarında resmi ilan ve reklam yayımladı. Resmi ilan yayımıyla alakalı mevzuatta yapılan düzenlemeler, süreli yayınlara sevk edilen ilan sayısında da artışa sebep oldu. Aynı dönemde Kurum aracılığıyla gazete, dergi ve internet haber sitelerinde toplam 41 bin 41 adet resmi ilan ve reklam yayımlatıldı."

Açıklamada, internet haber sitelerinin ilan ve reklam desteğine kavuşmasının, basında istihdamın artışını da beraberinde getirdiği vurgulandı.

Kurum görev alanına dahil olan resmi ilan ve reklam yayımıyla ilgili internet haber sitelerinde toplam 4 bin 242 fikir işçisi istihdam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu fikir işçilerinden 3 bin 237'si internet haber siteleri tarafından Basın İlan Kurumuna ilk kez bildirildi. Böylece 3 binden fazla fikir işçisi sektörde yeni iş imkanına kavuştu." bilgisine yer verildi.

- "Basın sektöründeki istihdama da önemli katkılar sağlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, bu önemli dönüşümün zihniyet dönüşümü ile desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Meclis'ten geçerek yasalaşan mevzuatın ilk uygulamalarından olumlu sonuçlar almalarının kendilerini sevindirdiğini belirten Erkılınç, "Resmi ilanlar daha geniş kitlelere ulaşarak kamu yararı artmış oldu. Basın sektöründeki istihdama da önemli katkılar sağlandı. Elbette bu süreç rakamlardan ibaret değil. Niceliksel olarak sağlanan artışın yanında niteliğin de artması Kurum olarak önemsediğimiz bir konu. Özellikle özgün içerik ve yayınların kitleler tarafından takip edilip okunuyor olması çok değerli. Bütün bunların sonucunda basın sektöründeki toplam kalitenin artmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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