Öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 16:34, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 16:50
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı Buna göre, başvurular 13-17 Temmuz tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atamalar ise 20 Temmuz 2023 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.
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