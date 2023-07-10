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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 25 bin lira oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince imzalanan toplu iş sözleşmesinde en düşük maaş 25 bin lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 17:23, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 17:41
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 25 bin lira oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Hizmet-İş Sendikası ile 15 Haziran 2023 - 14 Haziran 2025 dönemini kapsayan kadrolu işçi personel toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Toplu İş Sözleşme töreninde Büyükşehir Belediyesi adına imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, "İşçilerin günlük yevmiyeleri, sosyal hakları düzenlenerek mağdur edilmeleri önlendi ve enflasyona ezdirilmedi. Biz her zaman personellerimizin yanındayız. Biz büyük bir aileyiz." dedi.

Atılan imzalarla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ'de çalışan kadrolu işçilerin maaşları yüzde 65 artırılarak en düşük 15 bin 167 liradan 25 bin liraya yükseltildi.

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