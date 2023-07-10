Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.

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