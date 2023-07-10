CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, memur maaşlarında artış içeren teklife ilişkin, "Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde, Meclis grubumuz tüm bu hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesi'ne götürecek ve iptal talebinde bulunacaktır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, dün akşam Irak'ın kuzeyinde süren terörle mücadele operasyonlarında şehit olan iki asker için rahmet, ailelerine sabır diledi.

Öztrak, Karadeniz'de pek çok ilde sel ve toprak kaymaları yaşandığını hatırlatarak, Samsun'da sele kapılarak hayatını kaybeden vatandaşa rahmet ailesine sabır dileğinde bulundu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sel felaketinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görevlendirdiğini, belediyenin her türlü araç gereç ve personeliyle bölgede afetlerden etkilenen vatandaşların yardımına koştuğunu ifade eden Öztrak, diğer CHP'li belediyelerin de yardım çalışmalarına katıldığını söyledi.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, TÜİK'in verilerine göre mayıs ayı itibarıyla işsiz sayısının 8 milyon 567 bin kişi olduğunu kaydetti. Öztrak, "Bizdeki işsiz sayısı, dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan fazla. Beş yılda işsiz sayısı memleketimizde 3 milyon 295 bin kişi artmış." dedi.

- "Milyonlarca emekli, enflasyon telafi zammından hiçbir şekilde yararlanamayacak"

Torba yasa teklifiyle anayasanın çiğnendiğini öne süren Öztrak, "Bu torba yasalaşırsa ne enflasyonla mücadele kalır ne de yitirilen güven sağlanır." ifadesini kullandı.

Öztrak, "Siz vatandaşa kaşıkla verdiğini kepçeyle alan, tuzu kuru yandaşa dokunmayan bu düzenlemeleri kime sorarak yaptınız? sorusunu yöneltti.

Ekonomide dengelerin en düşük maliyetle yeniden sağlanması için getirilen düzenlemelerin başarı şartlarından birinin de toplumun tüm kesimlerinin yükün adil dağıldığını kabul etmesi olduğunu dile getiren Öztrak, bu sağlamanın en önemli yolunun da Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması olduğunu kaydetti.

Faik Öztrak, şöyle konuştu:

"Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplamadan, ilgili kesimleri dinlemeden karar aldıkları için de hükümetin güveni, istikrarı sağlama, milleti ferahlatma konusunda yine başarısız olması kaçınılmazdır. Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde, Meclis grubumuz tüm bu hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesi'ne götürecek ve iptal talebinde bulunacaktır.

Torba yasa Meclis'e geldiğinde, Erdoğan'ın emeklilere verdiği sözlerin bu yasada olamadığını söylemiştik. Kamuoyunda da ciddi bir tepki gelince emekli maaşlarını yüzde 25 artıracak bir düzenleme Plan Bütçe Komisyonunda torbaya eklendi. Erdoğan da çıktı, 'Emeklinin yüzünü güldürdüklerini' söyledi. El insaf. Sadece sene başından bu yana gerçekleşen TÜİK makyajlı gıda enflasyonu yüzde 30'a dayanmış. Kiralar asgari ücreti geçmiş. Emekli yüzde 25 artırdığınız maaşla nerede yaşayacak? Diğer taraftan seçimden önce en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılırken, 6 bin lira ve altında kök aylık alan ve aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilen milyonlarca emekli, yapılacak enflasyon telafi zammından hiçbir şekilde yararlanamayacak."

Daha önce yaptıkları çağrıyı tekrarlayan Öztrak, "Hala zaman var. Yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde bu düzeltmeleri yapalım. Milletin vekilleri olarak, emeklilerimizi, dul ve yetimini yüz üstü bırakmayalım." ifadesini kullandı.

- "Bu seçimi kaybeden süreci kaybedecek"

Hükümeti uyaran Öztrak, "Torba yasadaki düzenlemelerle yapılacak ödenek eklemeleri memur zammı, en düşük emekli aylığı düzenlemesi, asgari ücret desteği derken bütçe açığı 1,5 trilyon liraya kadar çıkacaktır. Yine torba yasayla, borçlanma limitinin de 2 trilyon liranın üzerine çıkarıldığı düşünüldüğünde, bu tahminin bile üzerinde bir rekor bütçe açığının gelmekte olduğunu söylemek mümkün." şeklinde konuştu.

Bu ek bütçenin gelirler kısmının da vatandaştan alınacak vergiler olduğunu belirten Öztrak, ek bütçede öngörülen 1 trilyon 151 milyar liralık vergi geliri artışının üçte birini Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinin oluşturduğunu, üçte ikilik kısmının ise ÖTV ve KDV'den geldiğini söyledi.

Yükün adil dağılmadığını, faturanın büyüğünün bu ülkedeki milyonların sırtına yükleneceğini savunan Öztrak, hükümetin politikalarının gelir adaletini de sürdürülemez biçimde bozmaya devam edeceğini ileri sürdü.

Öztrak, hükümetin kurulmasının üzerinden 1 aydan fazla geçmesine rağmen ekonomide ne yapılacağını gösteren bir yol haritasının bulunmadığını savundu.

Bu yıl başlayan seçim sürecinin gelecek yerel seçimlerle sona ereceğini ifade eden Öztrak, "Bu seçimi kaybeden süreci kaybedecek. Erdoğan bunun farkında, biz de farkındayız. Yaklaşan seçimlere tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. Mayısta sandıktan çıkan 25,5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkarmaya kararlıyız." dedi.

- "Soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'ın görevine son verdi. İl başkanlığına adı geçtiği için iki görevi aynı anda yapması doğru olmadığı için bu kararı verdiği iddia ediliyor. Böyle bir karar var mı?" sorusuna Öztrak, "İl başkanlarımızı devam etmekte olan kongreler sürecinde üyelerimiz tarafından seçilen delegelerimiz belirleyecektir." yanıtını verdi.

Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu'dan başlattığı yürüyüş ve 12 Temmuz Çarşamba CHP Genel Merkezi'nde olacağı hatırlatılarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özcan'ın parti binasına alınmaması talimatı verdiği iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mu?" sorusu üzerine Öztrak, "Böyle bir talimat yok. Soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer." diye konuştu.

CHP'li 15 il başkanının görevden alınacağı iddiaları var. İddialara ilişkin açıklamanız nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Hayır, doğru değil." yanıtını verdi.