Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen avukat ile örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan, askeri sınavlarda avantajlı olarak kodlanan aday numarası verildiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden avukat tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.