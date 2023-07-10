İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sağanaktan etkilenen Zonguldak'taki barajlara ilişkin, "İlk başta yüzde 120 doluluğa ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarımızdaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor. Bu sevindirici haber." dedi.

Bartın'ın ardından Zonguldak'a gelen Yerlikaya, selden etkilenen Çaycuma ilçesi Karapınar ve Saltukova beldelerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Çaycuma Otogarı ile galericiler sitesini de ziyaret eden Yerlikaya, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yerlikaya, Çaycuma Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışlardan olumsuz etkilenen Batı ve Orta Karadeniz bölgelerindeki illerde AFAD koordinasyonundaki tüm kamu kurum kuruluşların her birinin gece gündüz demeden gayret gösterdiğini belirtti.

Zonguldaklılara geçmiş olsun dileklerini ileten ve can kaybının yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Yerlikaya, "Maddi olarak, gerek tarımsal arazilerimizde gerekse hanelerimizde, iş yerlerimizde, yollarımızda, köprülerimizdeki olumsuzlukları gidermeye yetecek hamd olsun hem maddi gücümüz var hem de bu noktada arkadaşlarımızla tespitlerimizi yapıp, bunları eski halinden daha iyi hale getirmeye yönelik gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Zonguldak radar sahasına metrekareye 237, Beycuma beldesine ise 201,2 kilogram yağış düştüğünü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 715 ihbarın yapıldığını aktararak, 45 vatandaşın botlar ve iş makineleriyle kurtardıklarını, yine ilde 1117 personel, 348 iş makinesi ve araç ile 5 botla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

- Tespitlerden sonra zarar görenlere yönelik destek miktarı belirlenecek

Kentteki barajlara ilişkin ilgili yetkililerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Yerlikaya, "İlk başta yüzde 120 doluluğa ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarımızdaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor. Bu sevindirici haber." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, yağışlardan dolayı 224 kilometre köy yolu, 12 köprü ve menfezin zarar gördüğünün tespit edildiğini bildirerek, bunlarla ilgili olumsuzlukları gidermek adına acil yardım ödeneğini AFAD'dan gönderdiklerini söyledi.

İl Özel İdaresince 124 köyde 99 personel ve 45 iş makinesiyle, Valilik önderliğinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Yerlikaya, defterdarlıkların zarar tespit çalışmalarını yürüttüğünü, tespitlerden sonra AFAD ve diğer bakanlıklarla destek miktarının belirleneceğini anlattı.

Bakan Yerlikaya, tarımsal arazilerde oluşan zararın tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarına devam ettiğine değinerek, "1700 arılı kovan, 8 tavuk çiftliği, az sayıda da olsa büyükbaş hayvan ve 2 bin civarında seramızın hasar gördüğüyle ilgili tespitleri yapmış olduk. Dolayısıyla zarar tespitleri bitecek, biz ne kadar maddi yardımda bulunacağımızı hep birlikte vatandaşlarımıza söyleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Devletin tüm kurumlarının, her zaman zarar gören vatandaşlarla olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anbean sel bölgelerindeki gelişmeleri takip ettiğini sözlerine ekledi.

Bakan Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan eşlik etti.