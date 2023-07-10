Ardahan Valiliği yıldırım düşme riskine karşı kent sakinlerini uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde bu yıl yıldırım isabet etmesi sonucu açık arazide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda gelecek günlerde kuvvetli sağanak ve yıldırım düşmesi olaylarının devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan can güvenliği açısından yıldırım düşme riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıları dikkate alarak hareket etmeleri istendi.

Açıklamada, meteorolojik uyarılar doğrultusunda yıldırım düşme riski bulunan günlerde mümkün olduğunca araziye hayvan otlatmaya çıkılmaması ve otlatma esnasında hayvanlar arasında bulunulmaması gerektiği vurgulanarak, şu uyarılara yer verildi:

"Yıldırım düşme riski olan havalarda mümkün oldukça açık alanlarda bulunulmamalı. Ağaç, telefon, elektrik direği ve benzeri yüksek nesnelerden uzak durulmalı. Metal eşyalara temas edilmemeli. Şemsiye, tırpan, radyo anteni gibi sivri metal eşyalar kullanılmamalı. Su üzerinde bulunulmamalı ve derhal karaya çıkılmalı. Açık arazide bulunuluyor ise derhal kapalı alan içerisine girilmeli. Kapalı alan bulunmadığı durumlarda çömelerek ya da çökerek hedef küçültülmeli, asla yatış pozisyonunda durulmamalı. Ormanlık ve ağaçlık alanlardan uzak durulmalı."