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15 Temmuz'da Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı birinci toplantısında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi karara bağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 20:59, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 21:00
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15 Temmuz'da Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki oturum, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gündemdeki önergeleri ve maddeleri oylamaya sunan Ünal, AK Partili üyelerin resmi ve dini bayramlarda ücretsiz olan şehir içi toplu taşımanın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ücretsiz olmasını içeren teklifi oylamaya sundu.

Oy birliğiyle kabul edilen teklife göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçlarının, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet vermesi karara bağlandı.

- EYT'li belediye personelinin tazminatları

Gündem dışı söz alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sincan Meclis üyesi Nihat Yalçın, sendika yetkililerine, maaşların iyileştirilmesi için kanuni haklarını sonuna kadar kullanmaları için çağrıda bulundu.

Yalçın, "Bunun adı grev ise grevdir, sonuna kadar destekliyoruz. Mansur Yavaş, belediye başkanı seçilmeden önce 'EYT sorununu çözeceğim' diye vaatlerde bulundu. Cumhurbaşkanımız hamdolsun bunu size bırakmadı. Şimdi sizin üzerinize düşen EYT'den emekli olan kişilerin kıdem tazminatını ödemektir. Bunu bile yerine getirmediniz." diye konuştu.

AK Parti Çubuk meclis üyesi Emre Aslantaş ise belediye tarafından Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde yürütülen tadilat çalışma süresinin 70 gün olarak belirlenmesini eleştirdi. Aslantaş, tadilat çalışması nedeniyle bölgede oluşan trafik sorununun çözülmesi için çalışmanın daha erken bitirilmesini istedi.

AK Partili üyelerin konuşmalarının ardından diğer meclis üyelerinin söz istememesi üzerine toplantıyı sonlandıran Ünal, temmuz ayı ikinci oturumunun yarın 18.00'de yapılacağını bildirdi.

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