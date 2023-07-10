Ordu'da selde kaybolan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 22:06, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 22:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 kişinin kaybolması üzerine olay yerine 1 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığını kaydeden Koca, Fatsa halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.