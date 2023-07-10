Sivas'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ö.B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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