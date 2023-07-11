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11 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

11 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 00:00, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 00:02
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11 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın ev sahipliğinde verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Litvanya)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gideceği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile ayrı ayrı görüşecek.

(Lefkoşa)

3- CHP TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılında düzenlenecek anma programına katılacak, 30 soykırım kurbanının cenazeleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Srebrenitsa)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- MHP ve Yeşil Sol Partinin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.00/10.45/12.45)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakula Hızlı Tren Hattı TBM Başlangıç Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mayıs ayı inşaat maliyet endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi'nin ilk gün toplantıları yapılacak.

(Vilnius)

GÜNCEL

1- Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Zonguldak ve Düzce'nin aralarında bulunduğu bazı illerdeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programa katılacak.

- Uğur, Taksim Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

(İstanbul/11.00/13.30)

SPOR

1- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.

(Graz/St. Petersburg/Grassau/Kranj)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final mücadelesi başlayacak.

(Londra)

3- Fransa Bisiklet Turu'na Vulcania ile Issoire arasındaki 10. etap yarışıyla devam edilecek.

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