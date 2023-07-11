Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı

Ekipler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nin giriş kısmından toprak kayması yaşanan riskli bölgeyi de içine alan yaklaşık 5 kilometre boyunca, dağ yamacının bulunduğu sağ şeridi tedbir amaçlı dubalarla kullanıma kapattı.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren iş makineleriyle yola kayan toprak ve kaya parçalarını kaldıran ekipler, saatler süren çalışma sonucu otoyolu araç geçişine güvenli hale getirdi.

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