Niğde'de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölü

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Niğde-Bor kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Edanur Çeliktaş'a (23) çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak alev aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net