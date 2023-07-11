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Ayasofya 3 yıldır özgür: Burada nefes alıyoruz

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla müzeden camiye dönmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti. 10 Temmuz'da cami statüsü kazanan, 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya, yurt içinden ve yurt dışından akın akın gelen Müslümanlarla şenleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 07:48, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 07:36
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Ayasofya 3 yıldır özgür: Burada nefes alıyoruz

Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun üzerinden 3 yıl geçti. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1934'ten 2020'ye kadar da müze olarak hizmet veren Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden camiye çevrildi. "Fethin Sembolü" Ayasofya, Cumhuriyet döneminde ise müzeye dönüştürüldü. Danıştay, 86 yıl sonra Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu kararın ardından Erdoğan, ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzaladı.

GÖLGESİ ÜLKEMİZDEN EKSİK OLMASIN

3. yıl dönümünde Ayasofya'yı ziyarete gelen vatandaşlar bu gururu yaşadıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ankara'dan ailesiyle Ayasofya Camii'ni gezmek için gelen Selim Gündoğdu, "İbadete açılalı üç sene oldu, Allah bize bugün gelmeyi nasip etti. Allah, ezan ve minarenin gölgesini hiçbir zaman ülkemizin üzerinde eksik bırakmasın. İnanıyorum ki Fatih Sultan Mehmet huzur içinde yatıyordur" dedi. Özbek arkadaşına Ayasofya'yı gezdirmek için geldiğini ifade eden Dursun Ünlü de "Seksen altı yıl sonra Cumhurbaşkanı'mız bu ibadethaneyi bize açtı. Ona minnettarız" dedi. 7 senedir Türkiye'de yaşayan Özbek vatandaş ise "Çalıştığım için buraya gelmeye hiç vaktim olmamıştı. Bu kadar etkileneceğimi hiç düşünmemiştim. Burada nefes aldığımı fark ettim" diye konuştu. Bursa Karacabey'den eşi ve kızıyla gelen Mustafa Akdoğan da şunları söyledi: "Daha önce müzeyken gelip gezmiştik. O zaman içimden dua etmiştim. Allah'ım burada namaz kılmayı da bizlere nasip etti" dedi.

3 yıla rağmen ilgi büyük

Hasta olduğu için Ayasofya'ya çok sık gelemediğini belirten Yılmaz Marav, "Aradan üç yıl geçmesine rağmen ilginin hiç azalmadığını gördüm" dedi.

Saliha Engin

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