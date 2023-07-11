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Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin

Lise tercihlerinde güzel sanatlar ve spor liselerini göz ardı etmeyin. 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına 13.6 bin öğrenci yerleşecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 07:55, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 07:55
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Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin

19 Temmuz'a kadar devam edecek lise tercihlerinde göz ardı edilen okul türlerinden biri de güzel sanatlar ve spor liseleri. Bu liseler kariyerlerini müzik, resim, sanat ve spor alanlarında yapmak isteyen gençleri üniversitelerin ilgili programlarına hazırlıyor. Bu yıl Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9'uncu sınıflarına özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek. Öğrencilerden Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanı da istemeyen bu okullara yetenek puanı ve ortaokul başarı puanıyla giriliyor. Kabullerde, yetenek sınavlarının yüzde 70'i, ortaokul başarı puanının da yüzde 30'u etkili olacak.

Yetenek sınavları bölümlere göre farklı formatlarda hazırlanıyor. Her okul sınavını kendi bünyesinde yapıyor. Bu liseler yetenekli öğrencilerin eğitim öğretim görmelerini sağlamanın yanı sıra yükseköğretime altyapı oluşturmak amacıyla eğitim veriyor. Bu okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanıyor. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık veriliyor.

JÜRİ KARŞISINDA PERFORMANS

Yetenek sınavları, genellikle okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az 3 üyeden oluşan komisyonca yazılı sözlü ve uygulamalı olarak yapılıyor. Adaylar, jüri karşısında performans sergiliyor. Resim bölümü sınavı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, bakarak objelerden oluşan kompozisyonun desen olarak çizilmesi bekleniyor. İkinci aşamada ise bir konu verilerek adaylardan imgesel figüratif bir kompozisyon çizilmesi isteniyor.

MÜZİKTE KULAK, SPORDA ÇEVİKLİK

Müzik bölümü sınavında ise, 1-2-3-4 sese kadar kulağın ses ayırt etmesi bekleniyor. Adaylar yine jüri karşısına çıkıyor. Bunun için bir ses veriliyor ve adaydan o sesi çıkarması isteniyor. Ezgi ve ritim duygusuna bakılıyor. Müzik sınavlarında herhangi bir enstrüman çalınması beklenmiyor. Spor liselerinde yapılan yetenek sınavlarında ise esneklik, dayanıklılık, koordinasyon, çabukluk, hız ve kuvvet alanlarında değerlendirmeler yapılıyor. Hazırlanan parkurlarda adayların çevikliği test ediliyor. Fiziksel uygunluk testi olarak bilinen bu kısım spor liselerine girişte yüzde 75 etkili oluyor. Adayların değerlendirmesi yapılırken ritim ve spor geçmişine da bakılıyor.

CEYDA KARAASLAN

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