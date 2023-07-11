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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

Kuvvetli yağışlar bugünden itibaren azalıyor. Hava sıcaklıklarının ise 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 08:06, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 09:40
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Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan yağışlı sistem bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yarından itibaren ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 35, İstanbul'da 36, Samsun'da 28, İzmir'de 40, Antalya'da 43, Adana'da 42, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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