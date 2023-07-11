'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'

Memur maaşlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde memur maaşlarının artırılmasına yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul'a aktarıldı. Görüşmelere katılan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul başkanlığındaki Memur-Sen heyeti; kamu görevlilerine verilecek seyyanen ilave ödemeye yönelik talep ve beklentileri aktardı.

"HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİNİN BORDROSU 22 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALIDIR"



Görüşmelerde verilen sözün gereğinin yerine getirilmesi için çağrıda bulunan Tonbul, en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisi ücretinden az olmayacak şekilde artırılması ve en düşük kamu görevlisi maaşının hesabında eş ve çocuk yardımının dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Seyyanen ilave ödemenin emeklilere yansıtılmaması, kamu personel sistemini olumsuz etkileyeceği görülmelidir. Fiili çalışma döneminde ödenen birçok maaş unsurunun emekliliğe yansıması sorun oluştururken, seyyanen ilave ödemenin de yansıtılmaması bu sorunu büyütecektir. Ayrıca çalışmayan eş ve çocuk yardımı dahil edilerek 22 bin TL düzenlemesinin gerçekleştirilmesi adil olmayacaktır. Temmuz ayında hiçbir kamu görevlisinin bordrosu 22bin TL'den daha düşük olmamalıdır" dedi.

"EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN ATILAN ADIMLAR GENEL KURULDA DEVAM ETTİRİLMELİDİR"



Emekli kamu görevlilerine uygulanacak yüzde 25 artışın yeterli olmadığını ifade eden Tonbul, çalışma sürecinde alınan aylık ile emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini belirterek, "Emeklerin karşılığı verilmesi gerektiğine vurgu yaparak Genel Kurul'da bu yönde gerekli adımların atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Fahri Özkan