CB, ikinci serbest memur atamalarında gecikti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle birlikte kamu idarelerinin ilgili yıl içerisinde açıktan ya da nakil yoluyla atama yapabilecek kadro sayıları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

Her yıl Şubat ayında verilen ilk grup atama izinlerinin ikinci dağılımı genellikle Mayıs ayında yapılmakta, bu izinlerle birlikte ilgili yılın merkezi yerleştirmesinde daha çok sayıda kadro yer almaktaydı.

Ancak son yıllarda ikinci grup izinlerinin gecikmesi merkezi alımdaki kadro sayısını da sınırlandırmaktadır.

Bunun dışında, söz konusu izinlerin gecikmesi özellikle mazeretli tayinler olarak ifade ettiğimiz aile birliği, sağlık mazereti ve afet bölgesi durumundaki illerdeki memurların tayin isteklerinde de birçok mağduriyet yaratmaktadır.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce atama ve nakil süreçlerinin yıl içerisinde sağlıklı bir şekilde tamamlanması amacıyla yıllık atama izinlerinin ilan edilecek takvim dahilinde dağıtılması çok faydalı olacaktır.