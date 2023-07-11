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'Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek'

Otomotiv sektörü olarak ÖTV ile ilgili olumlu adımlar beklerken MTV kararı ile darbe aldıklarını ifade eden Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, bu artışların zincirleme fiyat artışına yol açacağını söyledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 08:57, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 09:00
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'Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek'

Dünya Gazetesi'nden Özlem Sargın'ın haberine göre; Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, getirilen ek motorlu satışlar vergisinin ikinci el araç satış fiyatlarını yükselteceğine dikkati çekerek, bu durumun da talebe olumsuz yansıyacağını ifade etti. Torun, "Biz hükümetimizden ÖTV ile ilgili olumlu adımlar beklerken ek MTV kararı ile şaşırdık. Artıştan kaynaklanacak fiyat artışı zincirleme bir fiyat artışına yol açacaktır" dedi.

"Dünyanın en pahalı otomobillerini kullanıyoruz"

Ege Otomotiv Derneği ve diğer otomotiv dernekleri olarak hükümetin araç satışlarından alınan ÖTV sorununa çözüm için bir takım önerilerde bulunduğunu dile getiren Torun, "Ülkemizde 30 milyon kayıtlı motorlu araç var. Bunun 14 milyonu binek otomobil. Ülkemizde 1.000 kişi başına düşen araç sayısı 150 adet civarında, bu rakam Almanya'da 650, Avrupa ortalaması ise 550 civarında.

Sektörümüzde sürdürülebilir bir yatırım ortamının sağlanmasını istiyorsak ÖTV'nin önümüzdeki 10 yıl içinde kademeli bir şekilde düşürülmesinin sağlanması gerekiyor. Böylece 1.000 kişi başına düşen araç sayımız artacak, sektörümüz yatırımcı çekecek ve devlet bugün otomotiv vergilerinden elde ettiği gelirin daha fazlasını kasasına koyacak. Ama maalesef hükümetten bu konuda olumlu bir değerlendirme duyamadık.

Bir aracın çıplak fiyatı ile vergilendirilmiş fiyatı arasında 3 kat fark olmamalı. Dünyanın en pahalı otomobillerini kullanıyoruz. Bu durum araç satışının tabana yayılmasını olumsuz etkiliyor, talep sürekli artıyor ve bizim bu 1.000 kişiye düşen araç sayısını nasıl artırırız bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Otomobil bir yatırım aracına döndü"

Araç satışlarının oldukça iyi gittiğini ancak bu durumun günümüz şartları nedeni ile otomobilin bir yatırım aracına dönmesinden kaynaklandığını ifade eden Torun, "Kredide çıkarılan zorluklar, paraya ulaşmanın daha da zorlaştığı, rekabetin arttığı, birçok riskten kaynaklı kişilerin yatırımlarını hızlıca paraya döndüreceği bir ortamda otomobil en güvenli ve değer kazanan bir hal aldı ve bu durum devam edecek.

Dünyada da bu şekilde. Arz talebe yetişemiyor" dedi. Otomotiv piyasasının bir değişim ve dönüşümün eşiğinde olduğunu vurgulayan Torun, "Elektrikli otomobiller, kendi kendini süren arabalar, birbiriyle konuşan makinalar, mobilite gibi konular şu an otomotivin gündeminde.

Bir yandan da Yeşil Mutabakat doğrultusunda sıfır karbon hedefi kapsamında çevreci otomobilleri dünyada ilke edinmiş toplumlar var. Özellikle otomotive karşı bu konuda çok baskı var. Ülkemizde de elektrikli araç satışları arttı. Togg'un da bu konuda yaptığı çalışmalar heyecan verici" diye konuştu.

"Elektrikli araç satışı yükseliyor"

Türkiye'de elektrikli araç satışının son iki senedir yükseliş gösterdiğine de dikkat çeken Torun, "2023 Ocak-Haziran dönemi toplam otomobil ve hafif ticari araç satış adedi 556 bin 369 adet oldu.

16 bin 422 adet elektrikli araç satılmış, toplam satışın içinde yüzde 3.5'luk bir paya sahip. Hibrit araç rakamı ise yüzde 10'luk pay ve 52 bin 039 adet olarak gerçekleşti. 2022 yılı toplam araç satışı ise 778 bin olarak gerçekleşmişti. Bunun sadece 7 bin 733 adeti elektrikliyken payı da yüzde 1.3 idi. Hibrit araç satışı ise 64 bin adet ola rak gerçekleşmişti. 2021 yılında ise 737 bin araç satışı içinde sadece 12 bin 846 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti.

Elektrikli araçların total araç satışları içinde aldığı pay gittikçe yükseliyor. Kısa bir zaman sonra trafikte elektrikli araç ile fosil araçların yarı yarıya olacağı öngörülüyor. Ancak elektrikli şarj istasyonlarının ülkemizde yaygın olmamasından kaynaklı insanlarda bu araçlara karşı bir çekingenlik var. Şarj istasyonları sayısı artırılmalı, araç şarj süresinin düşürülmesine yönelik ülkemizde de ciddi Ar-Ge'ler yapılmalı" şeklinde konuştu. Elektrikli araçların hayatımıza girmesi ile yeni sektörlerin de beraberinde ortaya çıktığını belirten Torun, ilk defa elektrikli araç bakım ve tamir kursu açan dernek olduklarını ifade etti.

Bornova Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın öncülüğüyle BOTSO Ar-Ge Merkezinde "elektrikli araç tamir kursu" başladığını söyleyen Torun, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyelerinin girişimleri ile Ar-Ge merkezinde yeni açılacak bir sınıf olacak. EGOD olarak da bu kursa destek verdik ve endüstri meslek liseleri ile işbirliği içindeyiz" dedi.

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