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Şehit Lokman Biçinci'nin son sözleri: Siz çayı demleyin ben geleceğim

15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci, Kahramankazan'da darbeye direnmek için meydanlara indi. Evden çıkmadan önce ailesine karşı hayattaki son sözleri ise "Siz çayı demleyin ben hemen geleceğim" oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 09:29, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 09:30
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Şehit Lokman Biçinci'nin son sözleri: Siz çayı demleyin ben geleceğim

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki darbeci askerlere direnen Şehit Lokman Biçinci, hainlerin ateşlediği kurşunlarla şehit oldu. Şehit Biçinci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin gecesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısına uyarak meydanlara indi. Sabahın ilk saatlerine kadar darbeci hainlerine direnen Biçinci'nin şehit olduğu haberi sabah saat 06.00'da ailesine verildi. Şehidin ablası Ayten Doğulu, o gece Şehit Biçinci'nin evden çıkmadan önce kendilerine üzerindeki beyaz elbiselerle el salladığını ve son olarak ise, "Siz çayı demleyin ben hemen geleceğim" dediğini İHA muhabirine açıkladı.

"Siz çayı demleyin ben geleceğim"

Şehit ablası Ayten Doğulu, şehidin darbe olduğunu televizyonda öğrenmesinin ardından kapının oraya üzerine beyaz kıyafet giyerek gittiğini belirterek, "Üzerindeki beyaz bir kıyafetle bize el salladı ve 'Siz çayı demleyin ben hemen geleceğim' dedi. Biz 11 kardeşim, şu an da 9 kardeşiz. Şehit ablası olmaktan gurur duyuyorum. Sonra saat 06.00'da anneme bir telefon geldi ve 'Hastaneye gelin' dediler. Annemle hastaneye gittik ve bize 'Morga inin' dediler. Sonra morga indik ve üzerindeki şeyi kaldırınca oğlan kardeşim olduğunu gördüm. Gözleri açık bir şekilde, bembeyaz, gülümsüyor yüzümüze" kaydetti.

"Annesinin ve benim elimi öptü, gidiş o gidiş"

Şehidin babası Recep Biçinci ise o gece oğlunun darbecilere karşı direnmek için evden apar topar çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki sokağa çıkın anonsunun ardından bize 'Televizyona bakın dedi' oğlum. Annesinin ve benim elimi öptü. Gidiş o gidiş. Sabah saat 07.30'da haberini aldık" dedi.

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