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Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de

Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Zamlarla ilgili torba teklif bugün Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. Ek bütçe teklifi de bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelecek. Her iki düzenlemenin 15 Temmuz'dan yani Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması planlanıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 09:58, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 10:00
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Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de

Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya giriyor.

Haftalık çalışmasına bugün başlayacak Genel Kurul'da 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Emeklilere yüzde 25 zam

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak.

COVID-19 hastalığının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak.

31 Temmuz itibarıyla COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

Peki yapılacak yüzde 25 zam maaşlara nasıl yansıyacak?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Memur emeklilerinin yüzde 17,55 olan emekli maaşlarına ilave olarak yüzde 6,34 artış da verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ise yüzde 19,77'den yüzde 25 olarak artış yapılacağı ifade edildi. Örneğin, emekli maaşı 10 bin lira alıyorsa 12 bin 500 lira olacak, 12 bin lira alıyorsa 15 bin lira olacak, 15 bin lira alıyorsa 18 bin 750 lira olacak.

Düzenlemeden bu sene emekli olanlar da faydalanacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa bu yılın mart ayında çıktı. Bu nedenle EYT kapsamında emekli olacaklar zaten yararlanacaklar. Temmuz ayı ve sonrasında emekli olacaklar da her durumda yapılan bu ilave artıştan yararlanacaklar.

Bütçe Kanunu görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 11 Temmuz Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.

Teklifin yasalaşmasıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödeneğin ilgili kamu idare bütçelerine eklenmesi öngörülüyor.

Uluslararası anlaşmalara dair kanun tekliflerinin de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Dilekçe Komisyonu ise sözcü seçimi için toplanacak.

Grup toplantıları yapılacak

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Gazi Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma törenleri de düzenlenecek.

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